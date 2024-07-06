Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD duyurdu

Şubat 2023'te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin ardından Kahramanmaraş ve çevresi sık sık sallanmaya devam ediyor. Kahramanmaraşlılar bu sabaha depremle uyandı, ilk verileri AFAD açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.26'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.