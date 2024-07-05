Göçmen teknesi alabora oldu

Afrika ülkesi Moritanya'nın resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü bir göçmen teknesinin Ndiago kentine yaklaşık 4 kilometre mesafede alabora olduğu belirtildi. Olayda 89 kişi hayatı kaybetti, sahil güvenlik ekibi aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişiyi kurtardı.Kurtarılan göçmenler tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'ya gitmek üzere 6 gün önce Gambiya-Senegal sınırından yola çıkan teknede en az 170 göçmenin bulunduğu ifade edildi.Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, iş bulmak ve yeni bir hayat kurmak için Avrupa ülkelerine gitmek üzere Atlas Okyanusu ve Akdeniz üzerinden tehlikeli yolculuklar yapıyor.