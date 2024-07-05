4 yıl 6 aya kadar hapis istemi!

Kızı Ayşe ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya, bu defa hapis istemiyle gümdeme geldi.Akkaya için kızı Ayşe'ye şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla geçtiğimiz mayıs ayında Cumhuriyet Başsavcılığıca başlatılan soruşturma tamamlandı.Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'ye karşı, 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.İddianamede, Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün şikayetinden vazgeçtiği aktarıldı. Dosyanın kamu davasına dönüşmesinden dolayı Akkaya hakkında iddianame düzenlediği ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi.İddianame kabul edilirse Deniz Akkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenmesinden sonra telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kitlediğini açıklamıştı. Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğu koruma altına alındı.Akkaya, olaya ilişkin ise 'Burnu sürtsün diye devlete verdim.' ifadesini kullanmıştı.Bunun üzerine Efe Önbilgin, çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için 29 Mayıs'ta dava açtı. Açıklanan kararda Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'e teslimine karar verildi.Ara kararda, geçici velayete ilişkin talebin, dosya kapsamı dikkate alınarak deliller toplandıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmesi gerektiğine ilişkin ifadeler yer aldı.Deniz Akkaya, yaptığı açıklamada 'Çocuğumun velayetini falan vermedim. Sadece 15 senedir ilk defa babasıyla yaz tatiline çıkacak. Babasıyla yaz tatiline çıkması için izin verdim' ifadelerini kullandı.Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, daha sonra babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı.