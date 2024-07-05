16 ilde DEAŞ operasyonu! 45 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin durmadan, duraksamadan mücadele etmek' şeklinde açıklamada bulundu.