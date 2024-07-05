16 ilde DEAŞ operasyonu! 45 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen ‘BOZDOĞAN-48’ operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin durmadan, duraksamadan mücadele etmek' şeklinde açıklamada bulundu.
TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin durmadan, duraksamadan mücadele etmek' şeklinde açıklamada bulundu.