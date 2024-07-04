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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı!

Bingöl'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken kazada 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekleme: 4.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 4.07.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı!Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı!

14 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 14 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı!

Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.