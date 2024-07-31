Kenan Işık toprağa verildi

On yıl önce 21 Mart 2014'te düşerek beyin kanaması geçiren, o tarihten bu yana komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık, dün 76 yaşında hayatını kaybetti.Işık'ın naaşı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi.Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Işık ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze namazı öncesi Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, oğulları Ahmet ve Mehmet Işık taziyeleri kabul etti.Kenan Işık'ı sağlığında göremeyen torunu Doruk Işık (9), cenazede dedesinin fotoğrafını taşıdı.Işık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.Tamer Karadağlı, 'Kenan Işık çok önemli bir kayıp. Hem sahne üstünde hem ekran önünde aynı zamanda çok önemli bir yazar ve yönetmendi. Sadece tiyatro oyuncusu değildi tiyatro insanıydı. Acımız büyük, kaybımız büyük' dedi.Dedesinin fotoğrafını taşıyan Doruk Işık, 'Hepimiz üzgünüz. Çabaladı ama ne yazık ki kaybettik' dedi.Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, defnin Ankara'da olmasının ailenin isteği olduğunu belirtti.Beril Işık, eşinin tabutuna cenaze aracına konulduktan sonra son kez dokunarak 'Güle güle' dedi.Kenan Işık'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.