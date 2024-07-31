İstanbul’da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele görevlilerince, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütüldü. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Sultanbeyli’de terör örgütü üyesi olmaktan aranan İ.A. gözaltına alındı.

İstanbul polisi terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda Örgüt içerisinde faaliyet yürüten, adli makamlarca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan İ.A. Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.