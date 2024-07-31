AK Partili Çelik'ten İsrail'e sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Hamas Lideri Haniye'yi hava saldırısında öldürmesine sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu suikast Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye suikast düzenlemesine sert tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Haniye, şu ifadelere yer verdi:Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu.Bu suikast Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi..Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir...