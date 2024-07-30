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MSB'den açıklama! 'İnlerine girmeye devam'

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mühimmatı ele geçirdi.

Ekleme: 30.07.2024 - 16:01 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
MSB'den açıklama! 'İnlerine girmeye devam'
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mühimmatı ele geçirdi.

Ele geçirilen malzeme şu şekilde;

▪️ 9 adet el bombası,

▪️ 6 adet sis bombası,

▪️ 1.000 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı,

▪️ 900 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

▪️ 230 adet 5.56 mm M-16 piyade tüfeği mühimmatı,

▪️ 20 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

▪️ 13 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı.

▪️ 1 adet anti-tank mayını,

▪️ 5 adet basma düzenek,

▪️ 4 adet ana imla hakkı,

▪️ 1 adet jeneratör,

▪️ 1 adet kesintisiz güç kaynağı (UPS),

▪️ 2 adet tüp,

▪️ 1 adet akü.