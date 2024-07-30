MasterChef'te bir ilk! Şefler bile inanamadı...

MasterChef 2024 ana kadrosuna dahil olmak isteyen yarışmacıların mücadelesi devam ediyor.Kazanan ilk 14 isim netleşti, dün yayınlanan bölümle beraber de 15. yarışmacı belli oldu. MasterChef'te üçüncü gruptan yedek yarışmacıları belirlemek için ilk turda yarışmacılara “Fesleğen” verildi.Fesleğenle en yaratıcı tabağı yaparak yedek yarışmacı olarak ana kadroya girmeye hak kazanabilecek iki isim Erim ve Ensar oldu. İkinci tura kalan diğer yarışmacılardan “Elbasan Tava” yapmaları istendi.İkinci turda 2 yarışmacı seçilecekken, Masterchef'te bir ilk yaşandı.Yarışmacılardan sadece tek kişinin iyi bir Elbasan tava yapması sonucu kazanan sadece Zübeyde oldu.Şefler ise "MasterChef'te ilk kez böyle bir durumla karşı karşıyayız" dedi.