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Bursa'da metruk bina çöktü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina çöktü.

Ekleme: 30.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da metruk bina çöktüOlay, saat 06.00 sıralarında, Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı metruk bina, yola doğru gürültüyle çöktü.

O sırada sokakta kimsenin bulunmaması, olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, ihbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı, sokak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri iş makineleriyle enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

Bursa'da metruk bina çöktü