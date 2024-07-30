Bingöl’de 2 ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Genç ilçesinin Yağızca bölgesinde meydana gelen yangın, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.Kiğı ilçesine bağlı Yazgünü Köyü'nde çıkan yangına ise Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'nün ilk müdahale ekipleri ile Kiğı ve Adaklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangın, ekiplerin etkili çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.