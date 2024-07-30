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Bingöl’de 2 ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Ekleme: 30.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Bingöl’de 2 ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Genç ilçesinin Yağızca bölgesinde meydana gelen yangın, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Bingöl’de 2 ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Kiğı ilçesine bağlı Yazgünü Köyü'nde çıkan yangına ise Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'nün ilk müdahale ekipleri ile Kiğı ve Adaklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bingöl’de 2 ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Yangın, ekiplerin etkili çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.