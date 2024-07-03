Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.46 oranında yükselişle 10494 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.46 oranında yükselişle 10494 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.56 oranında artışla 14948 puan, sanayi endeksi yüzde 0.57 oranında yükselişle 14111 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.56 oranında artışla 14948 puan, sanayi endeksi yüzde 0.57 oranında yükselişle 14111 puan seviyesinde hareket ediyor.