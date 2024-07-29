Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Hatay'ın Belen ilçesi Ötençay mevkiinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hatay'ın Belen ilçesinde saat 10.59 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ötençay mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 7.1 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ötençay mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 7.1 kilometre derinliğinde kaydedildi.