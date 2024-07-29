  • USD: 32,96 - 33,02
  • EURO: 35,77 - 35,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Hatay'ın Belen ilçesi Ötençay mevkiinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 29.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduHatay'ın Belen ilçesinde saat 10.59 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ötençay mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 7.1 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu