Adana'da korku dolu anlar! Ormanda yangın çıktı

Adana'da ormanda yangın çıkmasıyla acı görüntüler ortaya çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale ederken, tedbir amaçlı yaklaşık 10 yayla evinin tahliye edildiği öğrenildi.Yangın, saat 04.00 ilçeye bağlı Köseli Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye etti.Tedbir amaçlı yaklaşık 10 yayla evi tahliye edilirken, ekiplerin bölgede söndürme çalışması devam ediyor.