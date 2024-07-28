Dört ilde orman yangını çıktı

Sıcak havaların neden olduğu orman yangınlarına, yenileri eklenmeye devam ediyor.Bugün Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya ve Yalova'dan orman yangını haberleri geldi.İhbar alan ekipler hızla olay yerine gelerek, alevleri ilerlemeden kontrol altına almaya çalışıyor.Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına; 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.Antalya'nın Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine yönlendirilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.Yalova'nın Armutlu ilçesinde Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Yalova Valisi Hülya Kaya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri,10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada.