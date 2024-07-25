İstanbul'da toplu ulaşıma zam!
Ankara toplu ulaşımı yüzde 40 zam yapılmasının ardından bir haber de İstanbul'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapma kararı aldı. Peki tam akbil basım ücreti, öğrenci aylık abonman ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...
ÖĞRENCİ AYLIK ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL'ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi.
Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.
ANKARA'DA DA TOPLU ULAŞIMA ZAM YAPILDI
Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alınmıştı.
Zammın ardından tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci bileti de 7 TL 50 kuruştan 10 TL 50 kuruşa çıkacak.