İstanbul'da toplu ulaşıma zam!

Ankara toplu ulaşımı yüzde 40 zam yapılmasının ardından bir haber de İstanbul'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapma kararı aldı. Peki tam akbil basım ücreti, öğrenci aylık abonman ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...