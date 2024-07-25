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Beyaz Gazete
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Balıkesir'de orman yangını çıktı

İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına, bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ekleme: 25.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de orman yangını çıktıSıcak hava kaynaklı çıkan orman yangınlarının son rotası Balıkesir oldu.

İvrindi ilçesi kırsal Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Balıkesir'de orman yangını çıktı

Müdahale sürüyor

Dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.