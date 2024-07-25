Balıkesir'de orman yangını çıktı
İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına, bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Sıcak hava kaynaklı çıkan orman yangınlarının son rotası Balıkesir oldu.
İvrindi ilçesi kırsal Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Müdahale sürüyor
Dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İvrindi ilçesi kırsal Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Müdahale sürüyor
Dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.