Apple'dan şaşırtan hamle! iPhone'dan sonra webden erişime açıldı
Apple, uygulama ve hizmetlerini kendi cihazları dışındaki cihazlarda sunma konusunda pek cömert değil. Ancak geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir hamle yaparak "Apple Maps" uygulamasını web tarayıcıları üzerinden erişime açarak tüm platformlarda kullanılabilir hale getirdi.
Apple Haritalar, şu ana kadar yalnızca iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi cihazlarda kullanılabiliyordu. Diğer işletim sistemleri için geliştirilmiş bir mobil uygulaması olmadığından dolayı Windows gibi platformlarda kullanılamıyordu.
Apple'ın harita ve navigasyon uygulaması web için kullanıma sunuldu. Uygulamaya artık standart internet tarayıcıları aracılığıyla bütün platformlardan erişmek mümkün hale gelmiş oldu.
APPLE HARİTALAR, WEB İÇİN BETA OLARAK ÇIKIŞ YAPTI
Apple Maps web sürümü, mobil uygulamada bulunan birçok özelliği içeriyor. Kullanıcılar haritalar üzerinden konum arayabiliyor, yol tarifi alabiliyor ve belirli bölgeler için hazırlanan detaylı rehberlere ulaşabiliyor.
Ancak şu anda beta aşamasında olan bu hizmetin sadece İngilizce dil desteği mevcut. Apple Maps'in mobil uygulaması ise Türkçe dahil onlarca dili destekliyor. Web sürümü de betadan çıktıktan sonra zamanla diğer dilleri desteklemeye başlayacaktır.
SADECE BELİRLİ TARAYICILARDA ÇALIŞIYOR
Apple Maps'in web sürümüne ücretsiz olarak erişilebiliyor olsa da hizmet yalnızca belirli tarayıcılarda çalışıyor. Apple'dan gelen bilgilere göre, aşağıdaki tarayıcılar üzerinden Apple Maps'e sorunsuz bir şekilde erişilebilecek:
- Mac veya iPad'de: Safari, Edge ve Chrome
- Windows PC'de: Edge ve Chrome
IPHONE'DA İSE APPLE MAPS UYGULAMASI ZORUNLU
iPhone'lar üzerinden Apple Haritalar'ın web sürümüne şu anda erişilemiyor. Esas olarak buna gerek de yok. Zira iPhone kullanıcıları, Apple Haritalar'ı App Store üzerinden yükleyerek harita ve navigasyon özelliklerini kullanabiliyorlar.