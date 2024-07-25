Apple'dan şaşırtan hamle! iPhone'dan sonra webden erişime açıldı

Apple Haritalar, şu ana kadar yalnızca iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi cihazlarda kullanılabiliyordu. Diğer işletim sistemleri için geliştirilmiş bir mobil uygulaması olmadığından dolayı Windows gibi platformlarda kullanılamıyordu.Apple'ın harita ve navigasyon uygulaması web için kullanıma sunuldu. Uygulamaya artık standart internet tarayıcıları aracılığıyla bütün platformlardan erişmek mümkün hale gelmiş oldu.Apple Maps web sürümü, mobil uygulamada bulunan birçok özelliği içeriyor. Kullanıcılar haritalar üzerinden konum arayabiliyor, yol tarifi alabiliyor ve belirli bölgeler için hazırlanan detaylı rehberlere ulaşabiliyor.Ancak şu anda beta aşamasında olan bu hizmetin sadece İngilizce dil desteği mevcut. Apple Maps'in mobil uygulaması ise Türkçe dahil onlarca dili destekliyor. Web sürümü de betadan çıktıktan sonra zamanla diğer dilleri desteklemeye başlayacaktır.Apple Maps'in web sürümüne ücretsiz olarak erişilebiliyor olsa da hizmet yalnızca belirli tarayıcılarda çalışıyor. Apple'dan gelen bilgilere göre, aşağıdaki tarayıcılar üzerinden Apple Maps'e sorunsuz bir şekilde erişilebilecek:- Mac veya iPad'de: Safari, Edge ve Chrome- Windows PC'de: Edge ve ChromeiPhone'lar üzerinden Apple Haritalar'ın web sürümüne şu anda erişilemiyor. Esas olarak buna gerek de yok. Zira iPhone kullanıcıları, Apple Haritalar'ı App Store üzerinden yükleyerek harita ve navigasyon özelliklerini kullanabiliyorlar.