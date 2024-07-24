Google'dan tarihi hamle! Satın almak istedi...

İsrailli siber güvenlik şirketi Wiz, teknoloji devi Google'dan gelen 23 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti. Bu hamle, teknoloji dünyasında büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor.Wiz'in CEO'su Assaf Rappaport, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, şirketin bağımsız kalmaya ve halka arz planlarını sürdürmeye karar verdiğini açıkladı.Rappaport, 'Böylesine cazip bir teklifi reddetmek zor bir karardı, ancak olağanüstü ekibimizle bu seçimi yapmaktan kendimize güveniyoruz,' dedi.Wiz, Google'ın teklifini reddetmeden önce de halka arz planlıyordu. Şirketin kurucuları ve yatırımcıları, bağımsız kalarak daha fazla büyüme sağlayabileceklerine inanıyor.Öte yandan Google, bu satın alma ile bulut bilişim pazarında lider konumunu korumak ve siber güvenlik alanındaki yatırımlarını artırmak istiyordu. Wiz'in satın alınması, bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olacaktı.Peki Wiz bundan sonra ne yapacak? Şirket, halka arz planlarını sürdürmeyi ve bağımsız bir şekilde büyümeye devam etmeyi planlıyor.Wiz'in yıllık 1 milyar dolar gelir hedefi var. Bu gelişmenin siber güvenlik sektörü ve genel olarak teknoloji dünyası için ne gibi sonuçları olacağını zaman gösterecek.