Ali Erbaş'tan Ayasofya mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün, Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür." ifadesini kullandı.
Erbaş, sosyal medya hesabından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletin derin yürek yarasına dönüşen hasretin 4 yıl önce bugün sona erdiğini anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:
'Bugün, Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Cenabıhak mihrabından secdeleri, minarelerinden ezanları, kürsülerinden dersleri, minberinden hutbeleri eksik eylemesin.'