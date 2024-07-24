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Adaylar ekran başına! Tercih dönemi başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi yarın başlayacak. Adaylar tercih işlemlerini 2 Ağustos'a kadar yapabilecek.

Ekleme: 24.07.2024 - 16:37 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
Adaylar ekran başına! Tercih dönemi başlıyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor. Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adaylar tercihlerini 2 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.

Tercih işlemleri 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden yapılabilecek.

Adaylara bilgi verilmesi amacıyla 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yarın yayımlanacak.

Tercih yapacakların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı.