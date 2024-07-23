Terör örgütüne bir darbe daha! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütüne ağır bir darbe daha!" notuyla 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.MSB sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ!Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.