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Beyaz Gazete
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Terör örgütüne bir darbe daha! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı kategoride yer alan Sevkan Çele kod adlı terörist Yusuf Kalkan'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ekleme: 23.07.2024 - 10:25 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütüne bir darbe daha! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütüne ağır bir darbe daha!" notuyla 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terör örgütüne bir darbe daha! MSB duyurdu

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ!

Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.

Terör örgütüne bir darbe daha! MSB duyurdu