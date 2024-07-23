Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 13,23 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.185,98 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi ise yüzde 0,18 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,74 ile taş toprak sektörü olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.Dün dar bir bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 11.172,75 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle belirsizlik içinde olduğunu belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarının yakından takip edileceğini ifade etti.Analistler, TCMB'nin para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü. Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve tüketici güven endeksi verileri, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışları izlenecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puan direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.