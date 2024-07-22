Malatya'da deprem! AFAD duyurdu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.00'da bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 10.00'da Doğanşehir ilçesinde meydana geldi.AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken, depremin derinliği ise 9.92 kilometre olarak belirtildi.