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Malatya'da deprem! AFAD duyurdu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.00'da bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Ekleme: 22.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da deprem! AFAD duyurduMalatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 10.00'da Doğanşehir ilçesinde meydana geldi.

AFAD İLK VERİLERİ AÇIKLADI
AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken, depremin derinliği ise 9.92 kilometre olarak belirtildi.

Malatya'da deprem! AFAD duyurdu