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Beyaz Gazete
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Hatay'da orman yangını çıktı

Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekleme: 22.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da orman yangını çıktı
Sıcak havaların etkisini sürdürmesinin ardından orman yangınları da devam ediyor.

Bu defa orman yangını, Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıktı.

Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da orman yangını çıktı

Yangın kontrol altında

Ekipler yangına; 10 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 uçak ile müdahale etti.

Yangın kısa sürede ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 0.2 hektar alan zarar gördü.