Joe Biden adaylıktan çekildi!

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.Biden bir yazılımı açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:Amerikalı dostlarım, son üç buçuk yılda millet olarak büyük ilerleme kaydettik. Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, görevimden çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum.Kararım hakkında bu haftanın ilerleyen saatlerinde daha ayrıntılı olarak konuşacağım.Şimdilik, yeniden seçilmemi görmek için çok çalışan herkese en derin şükranlarımı sunmama izin verin. Tüm bu çalışmalarda olağanüstü bir ortak olduğu için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e teşekkür etmek istiyorum. Ve bana gösterdiğiniz inanç ve güvenden dolayı Amerikan halkına en kalbi şükranlarımı sunmama izin verin.