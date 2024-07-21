Adana'da deprem! AFAD duyurdu
Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İşte depreme dair tüm detaylar:
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2024-07-21
Saat:05:55:08 TSİ
Enlem:37.65056 N
Boylam:35.38722 E
Derinlik:9.26 km
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak paylaştı.
İşte depreme dair tüm detaylar:
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2024-07-21
Saat:05:55:08 TSİ
Enlem:37.65056 N
Boylam:35.38722 E
Derinlik:9.26 km
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak paylaştı.