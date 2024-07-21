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Adana'da deprem! AFAD duyurdu

Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

Ekleme: 21.07.2024 - 09:21 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Adana'da deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İşte depreme dair tüm detaylar:


Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Aladağ (Adana)

Tarih:2024-07-21

Saat:05:55:08 TSİ

Enlem:37.65056 N

Boylam:35.38722 E

Derinlik:9.26 km

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak paylaştı.

Adana'da deprem! AFAD duyurdu