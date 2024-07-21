Adana'da deprem! AFAD duyurdu

Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.İşte depreme dair tüm detaylar:Büyüklük:4.1 (Mw)Yer:Aladağ (Adana)Tarih:2024-07-21Saat:05:55:08 TSİEnlem:37.65056 NBoylam:35.38722 EDerinlik:9.26 kmÖte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak paylaştı.