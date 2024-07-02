Suriye Milli Ordusu: TSK’nın yanındayız

Kayseri’de başlayan olayların ardından Suriye’nin Kuzeyinde yaşanan olayların ardından Suriye Milli Ordusu tarafından videolu mesaj yayınlandı. Türk Bayrağının açıldığı videoda “Biz Suriye Milli Ordusu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanındayız. Bazı silahlı grupların yapmış olduğu ferdi olaylarla ilgili kanunen yargılanacaklardır” denildi.

Kayseri'de başlayan olayların ardından Suriye'nin Kuzeyinde yaşananlar sonrası Suriye Milli Ordusu'ndan mesaj geldi. Suriye Milli Ordusu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduğunu belirten ordu mensupları yayınladıkları mesajda "Bazı silahlı grupların yapmış olduğu ferdi olaylarla ilgili kanunen yargılanacaklardır. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat Bölgesi ile İdlib'te kanlarımız birbirine karıştı. Lanet olsun hainlere. Yapmak istedikleri iki kardeş devletin ilişkilerini bozmaktır. Şunu belirtmek isterim ki Türkiye ve Suriye halkı kardeştir, kardeş kalacaktır" denildi.