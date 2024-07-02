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Beyaz Gazete
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İstanbul'da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

Ekleme: 2.07.2024 - 09:16 Güncelleme: 2.07.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yoğun sis! Görüş mesafesi düştüMegakent güne sis tabakasıyla uyandı.

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde de etkili olan sis görüş mesafesini azalttı.