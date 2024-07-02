İstanbul'da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

Megakent güne sis tabakasıyla uyandı.İstanbul'da sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde de etkili olan sis görüş mesafesini azalttı.