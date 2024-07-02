Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek

Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak. Erdoğan, Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak. Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. NATO Liderler Zirvesi için 9 Temmuz'da ABD'ye gidecek olan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek.Çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak.Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek.6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan 3 gün sonra NATO Liderler Zirvesi için ABD Washington'da olacak.Burada ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümü törenleri için 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.