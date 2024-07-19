THY açıkladı! Operasyonlar kademeli olarak normale dönecek

Amerika merkezli teknoloji şirketi Microcoft'un sisteminde yaşanan bir arıza pek çok sektörü etkiledi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." dedi.

Türk Hava Yolları'nın, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanıyor. Aksaklıkların nedeni dünyada yaşanan yazılım problemi olarak açıklandı.Amerika merkezli teknoloji şirketi Microcoft'un sisteminde yaşanan bir arıza pek çok sektörü etkiledi. Bunun içerisinde havalimanları, bankalar, hastaneler ve çok sayıda şirket var. Bundan kaynaklı dünya genelinde internet sistemlerinde sorun yaşanıyor.Konuyla ilgili olarak X üzerinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." dedi."DÜNYADA YAZILIM KAYNAKLI PROBLEM VAR"Üstün, "Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." diye konuştu.