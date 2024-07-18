Van'da trafik düzenlemesinde Kürtçe uyarı

Diyarbakır'da trafik uyarılarında Kürtçe ifade kullanılması tepkiye neden olmuştu.Yaşananlardan sonra Van da trafikte Kürtçe ifadeler kullanmaya başladı.Van Büyükşehir Belediyesi, Merkez İpekyolu ilçesindeki yaya geçitlerinde, Kürtçe olarak uyarılar yapılıyor.Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk çalışmayı ilçenin en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde başlattı.Mehmet Efendi Caddesi'nde devam eden çalışmalarda yaya geçitlerine Kürtçe ‘Önce yaya’ ve ‘Yavaş’ yazıları yazıldı.Trafik uyarılarından sonra Kürtçe kullanımların başka alanlarda da kullanılmasına hazırlık yapıldığı öğrenildi.Bu kapsamda şehirdeki kreş, devlet kurumu, mahalle ve yer adlarında da Kürtçe tabela hazırlığı olduğu belirtiliyor.