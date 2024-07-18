Van'da trafik düzenlemesinde Kürtçe uyarı
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, yaya geçitlerine Kürtçe 'Önce yaya', 'Yavaş' gibi uyarı yazıları yazılmaya başlandı.
Diyarbakır'da trafik uyarılarında Kürtçe ifade kullanılması tepkiye neden olmuştu.
Yaşananlardan sonra Van da trafikte Kürtçe ifadeler kullanmaya başladı.
Diyarbakır'dan sonra Van
Van Büyükşehir Belediyesi, Merkez İpekyolu ilçesindeki yaya geçitlerinde, Kürtçe olarak uyarılar yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk çalışmayı ilçenin en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde başlattı.
Kürtçe trafik uyarısı
Mehmet Efendi Caddesi'nde devam eden çalışmalarda yaya geçitlerine Kürtçe ‘Önce yaya’ ve ‘Yavaş’ yazıları yazıldı.
Mahalle adlarında da Kürtçe kullanılacak
Trafik uyarılarından sonra Kürtçe kullanımların başka alanlarda da kullanılmasına hazırlık yapıldığı öğrenildi.
Bu kapsamda şehirdeki kreş, devlet kurumu, mahalle ve yer adlarında da Kürtçe tabela hazırlığı olduğu belirtiliyor.