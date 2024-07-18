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Beyaz Gazete
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Van'da trafik düzenlemesinde Kürtçe uyarı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, yaya geçitlerine Kürtçe 'Önce yaya', 'Yavaş' gibi uyarı yazıları yazılmaya başlandı.

Van'da trafik düzenlemesinde Kürtçe uyarı
Ekleme: 18.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
Van'da trafik düzenlemesinde Kürtçe uyarı
Diyarbakır'da trafik uyarılarında Kürtçe ifade kullanılması tepkiye neden olmuştu.

Yaşananlardan sonra Van da trafikte Kürtçe ifadeler kullanmaya başladı.

Diyarbakır'dan sonra Van

Van Büyükşehir Belediyesi, Merkez İpekyolu ilçesindeki yaya geçitlerinde, Kürtçe olarak uyarılar yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk çalışmayı ilçenin en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde başlattı.


Kürtçe trafik uyarısı

Mehmet Efendi Caddesi'nde devam eden çalışmalarda yaya geçitlerine Kürtçe ‘Önce yaya’ ve ‘Yavaş’ yazıları yazıldı.

Mahalle adlarında da Kürtçe kullanılacak

Trafik uyarılarından sonra Kürtçe kullanımların başka alanlarda da kullanılmasına hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Bu kapsamda şehirdeki kreş, devlet kurumu, mahalle ve yer adlarında da Kürtçe tabela hazırlığı olduğu belirtiliyor.