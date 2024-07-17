Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi.
3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 09:02 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü.
Yerin 5,0 kilometre derinliğinde meydana geldi
3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 09:02 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü.
Yerin 5,0 kilometre derinliğinde meydana geldi