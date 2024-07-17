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Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 17.07.2024 - 09:35 Güncelleme: 17.07.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduKandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi.

3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 09:02 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü.

Yerin 5,0 kilometre derinliğinde meydana geldi

Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu