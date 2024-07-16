Korkutan görüntüler! Alevler içinde kaldı
Kocaeli'de otomobil alevler içinde kalmasıyla korkutan görüntüler geldi. Seyir halindeki otomobilin lastiği çıktı. İlerlemeye devam eden araç alevler arasında kaldı. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN LASTİĞİ ÇIKTI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D100 karayolunda ilerleyen kamyonetin lastiği çıktı. Jant üzerinde kıvılcımlar çıkartarak ilerleyen kamyonet ilginç görüntüler oluşturdu.
O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Başka bir ilginç görüntü ise Karamürsel'de kaydedildi. Sallana sallana ilerleyen otomobili gören diğer sürücüler şaşkına döndü. O anlar da amatör kamera tarafından görüntülendi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D100 karayolunda ilerleyen kamyonetin lastiği çıktı. Jant üzerinde kıvılcımlar çıkartarak ilerleyen kamyonet ilginç görüntüler oluşturdu.
O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Başka bir ilginç görüntü ise Karamürsel'de kaydedildi. Sallana sallana ilerleyen otomobili gören diğer sürücüler şaşkına döndü. O anlar da amatör kamera tarafından görüntülendi.