  • USD: 32,91 - 32,97
  • EURO: 35,81 - 35,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan öğrencilere YKS mesajı

2024 YKS sonuçları bu sabah açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan "2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" mesajını paylaştı.

Başkan Erdoğan'dan öğrencilere YKS mesajı
Ekleme: 16.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere YKS mesajı
2024 YKS sonuçları bu sabah açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.