Başkan Erdoğan'dan öğrencilere YKS mesajı

2024 YKS sonuçları bu sabah açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan "2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" mesajını paylaştı.

2024 YKS sonuçları bu sabah açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.