Antalya'da 'sahte MİT'çi' operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı ihbarıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı.Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada Taşağıl Mahallesi'nde Mehmet Emin B.'nin kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı ve vatandaşların sorunlarını çözmek vaadiyle para aldığı belirlendi.Taşağıl Mahallesi'nden 2 kişinin de şüpheliye yardım ettiği tespit edildi.İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekibi şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini gören Mehmet Emin B., kaçmaya çalıştı.Takip sonucunda şüpheli yakalandı. Şüpheliye yardım eden biri 14 yaşında suça sürüklenen çocuk olmak üzere 2 kişi de gözaltına alındı.Şüphelilerin ikamet adreslerinde, araç ve üzerlerindeki aramada 3,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası, 1880 euro, 295 ABD doları, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 5 cep telefonu ele geçirildi.Mehmet Emin B.'nin GBT incelemesinden çeşitli suçlardan 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.Şüphelilerin ayrıca bölgede 12 ayrı ev, iş yeri ve oto hırsızlığını gerçekleştirdikleri belirlendi.Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.