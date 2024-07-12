Tüketiciler dikkat! Ticarette ‘karanlık’ oyun

E-ticaret platformları ve mobil uygulamalarda tespit edilen karanlık tasarımlar ile vatandaşın daha pahalı ürünleri almaya yönlendirildiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı konu hakkında resen inceleme başlattı. ICPEN tarafından Ticaret Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu dünya çapında 27 tüketiciyi koruyucu otoritenin katılımıyla abonelik hizmetlerine yönelik bir tarama gerçekleştirildi.Türkiye özelinde yapılan taramada ise 124 sağlayıcıya ait internet sitesi veya mobil uygulama incelendi. Bu incelemelerin yüzde 30.6'sında en az bir, yüzde 20.2'sinde ise iki veya daha fazla karanlık ticari tasarım kullanıldığı tespit edildi. Raporda vatandaşı pahalı ürüne yönlendiren uygulamalara örnekler verildi.Buna göre, ürün stok adedi veren veya indirimli sattıklarını iddia ettikleri ürünler için geri sayım yaptıran siteler vatandaşın fiyat inceleme muhakemesini ortadan kaldırıyor. Tüketici fiyatı kontrol etmeden ürün tükeneceği ya da indirimden faydalanamayacağı kaygısıyla pahalı ürün alabiliyor. Ticaret Bakanlığı konu hakkında resen inceleme başlatırken Türkiye'de 'karanlık ticari tasarımlar' olarak anılan ticari uygulamalar hakkında Reklam Kurulu çalışmalarını artırdı.