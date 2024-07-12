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Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin 3,3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Ekleme: 12.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduMalatya sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Yazıhan ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

Kandilli'nin aktardığı verilere göre; saat 10.04'te meydana gelen depremin 3,3 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremin derinliği ise 1,7 kilometre olarak kaydedildi.

Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu