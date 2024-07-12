Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin 3,3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Malatya sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Yazıhan ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.
Kandilli'nin aktardığı verilere göre; saat 10.04'te meydana gelen depremin 3,3 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremin derinliği ise 1,7 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli'nin aktardığı verilere göre; saat 10.04'te meydana gelen depremin 3,3 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremin derinliği ise 1,7 kilometre olarak kaydedildi.