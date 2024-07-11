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Mersin'de dehşet! Suda yüzen ceset bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu. Ekipler cesedin 53 yaşında bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Ekleme: 11.07.2024 - 09:20 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de dehşet! Suda yüzen ceset bulunduTarsus'a bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kanaldaki cesedin M.A.'ya (53) ait olduğunu belirledi. Cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.