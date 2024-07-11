Afyonkarahisar'da deprem! AFAD duyurdu

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler bölgedeki şehirlerde büyük yıkıma yol açmış, enkaza dönen binlerce binada 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti.Son dönemde Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremler de sıklaştı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak belirlendi.Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa atarken sarsıntının çevre illerden de hissedildiği belirtildi.Depremden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.