Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz'da program yapmayacak

Türkiye, 2016'nın 15 Temmuz'unda büyük bir tehlike atlattı.Hain FETÖ'cülerin darbe girişimi, halkın tek yürek olmasıyla bertaraf edildi.O kahramanlık gecesinde yaşananları anmak, şehitleri yad etmek için o günden sonra her 15 Temmuz günü, Türkiye'de büyük organizasyonlar düzenleniyor.Bu kapsamda 8'inci yıl dönümünde 15 Temmuz destanı yeniden anılacak. Bunun için Türkiye'de hazırlıklar sürerken CHP'den yine milli bilinçten uzak bir karar geldi.Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz'da etkinlik yapmama kararı aldı.Belediye yönetimi, tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek böyle bir karar alırken, tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki belediyenin karar metninde şu ifadeler kullanıldı:"Belediye Meclisinin 03/06/2024 tarih ve 181 sayılı kararı ile Komisyonlarımıza müşterek havale edilen işlemli dosya incelendi.Konu üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde;"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclis'in görüşüne arz olunur."