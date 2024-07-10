12 ilde Narkoçelik-26 operasyonu

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "NARKOÇELİK-26" operasyonları kapsamında 426kg uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 kök kenevir ve skunk, 2 milyon 512 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 57 kişi yakalanırken, 28'i tutuklandı."12 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-26” operasyonlarında;426 Kg Uyuşturucu Madde,3 Milyon 915 Bin 485 adet kök kenevir ve kök skunk,2 Milyon 512 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi!57 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı! 28’i tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek!Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; 236 ekip, 1596 personel ile hava araçları ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla İstanbul, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Erzurum, Samsun, Hatay, Ankara, Ağrı ve Van olmak üzere 12 ilde "NARKOÇELİK-26” operasyonları düzenlendi.Operasyonlarda illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Meksika’dan İstanbul’a havayolu ile uyuşturucu madde getirileceği ihbarının alınması üzerine düzenlenen operasyonda bir valiz içerisinde;34,5 kg kokain ele geçirildi.Yabancı Uyruklu 2 Zehir Taciri yakalandı. 2’si de tutuklandı.İstanbul(2) İl Jandarma Komutanlığında yapılan ayrı bir operasyonda;2 Milyon 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.2 Zehir Taciri yakalandı.2’si de tutuklandı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;3 Milyon 63 Bin 766 adet kök kenevir,591 bin adet kök skunk ve265 kg kubar esrar ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.5 Sokak Satıcısı yakalandı.2’si tutuklandı.3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;144 bin 630 adet kök kenevir ile13 bin 385 adet kök skunk ele geçirildi.Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;37 kg skunk,1 kg bonzai ve7 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.27 Sokak Satıcısı yakalandı.19’u tutuklandı.8’i hakkında adli kontrol kararı verildi.Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;1 kg metamfetamin ve2 kg afyon maddesi ele geçirildi.4 Zehir Taciri yakalandı.1’i tutuklandı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;101 bin 571 adet kök kenevir ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;14,5 kg metamfetamin ele geçirildi.Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;5 kg metamfetamin ele geçirildi.Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;61 kg esrar ile1.133 adet kök kenevir ele geçirildi.4 Zehir Taciri yakalandı.1’i tutuklandı.2’sinin adli işlemleri sürüyor.Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;5 kg esrar,4 bin 522 adet uyuşturucu hap ileMuhtelif miktarda kök kenevir ele geçirildi.7 Zehir Taciri yakalandı.2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;Muhtelif miktarda uyuşturucu hap, esrar ve kök kenevir ele geçirildi.4 Zehir Taciri yakalandı.1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Gümrükler Muhafaza Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."