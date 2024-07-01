Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Elazığ'da saat 07.10 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.8 km olarak ölçüldü.