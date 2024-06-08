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Malatya'da deprem! AFAD duyurdu

Malatya'da sabah saatlerinde deprem paniği yaşandı. AFAD, depremin 3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Ekleme: 8.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 8.06.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da deprem! AFAD duyurduMalatya güne depremle uyandı. Pütürge ilçesinde küçük çaplı deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 9.31'de 3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7,74 kilometre olarak kaydedildi.

Malatya'da deprem! AFAD duyurdu