Malatya'da deprem! AFAD duyurdu

Malatya güne depremle uyandı. Pütürge ilçesinde küçük çaplı deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 9.31'de 3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7,74 kilometre olarak kaydedildi.