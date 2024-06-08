Malatya'da deprem! AFAD duyurdu
Malatya'da sabah saatlerinde deprem paniği yaşandı. AFAD, depremin 3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Malatya güne depremle uyandı. Pütürge ilçesinde küçük çaplı deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 9.31'de 3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7,74 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 9.31'de 3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7,74 kilometre olarak kaydedildi.