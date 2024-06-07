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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Ekleme: 7.06.2024 - 12:18 Güncelleme: 7.06.2024 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 2 terörist etkisizMSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!