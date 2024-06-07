MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!