Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.42 oranında düşüşle 10322 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.42 oranında düşüşle 10322 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.38 oranında artışla 14619 puan, sanayi endeksi yüzde 0.34 oranında yükselişle 14090 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.38 oranında artışla 14619 puan, sanayi endeksi yüzde 0.34 oranında yükselişle 14090 puan seviyesinden işlem görüyor.