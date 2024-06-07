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Askeri araç devrildi! Çok sayıda yaralı var

Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri bir araç devrildi. Yürekleri ağza geldiği kazada 3 askerimiz yaralandı. Yaralı askerler hastaneye sevk edildi.

Ekleme: 7.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 7.06.2024 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Askeri araç devrildi! Çok sayıda yaralı varVan’ın Gürpınar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde meydana geldi. ‘Kirpi’ aracının bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.