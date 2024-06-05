Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesi merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hatay'da saat 10.30 sıralarında deprem meydana geldi. Deprem çevredeki birçok ilden de hissedildi.Hatay'da meydana gelen depremle ilgili Kandilli Rasathanesi detayları paylaştı. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtildi.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü 4.5 olarak kaydetti.