Bir ilde daha yasak! 7 gün süreyle...

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Mezkur kanun hükümleri çerçevesinde valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 4 Haziran saat 00.01 ile 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır'' denildi.